Зеленский и Джонсон провели телефонные переговоры

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию с безопасностью и поставки оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании и Twitter Зеленского.

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“Премьер-министр высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента Зеленского перед лицом таких бедствий. Сопротивление украинского народа было героическим", - говорится в сообщении пресс-службы Джонсона.

Детали

Зеленский сказал, что считает, что следующие 24 часа является решающим периодом для Украины. Премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы “помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников Украины”.

Джонсон пообещал помогать Украине и подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины.

Также Зеленский сообщил в Twitter, что кроме разговора с Джонсоном у него состоялись переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства подчеркнул, что обсуждалась ситуация с безопасностью и совместные шаги по противодействию российской агрессии.

Напомним

Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС.