Новости: Политика
28 февраля 2022, 07:01 • Юлиана Росковинская • 33225
Байден проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом говорится на сайте канадского премьера Джастина Трюдо, сообщает УНН.
Детали
Байден с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, Европейского Союза и НАТО обсудит нападение России на Украину. Стороны решат вопрос о координации единого ответа на вторжение РФ.
Как известно, в этом месяце Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате.
К переговорам теперь присоединится Япония и Румыния.
Напомним
Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС.
Источник: УНН
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