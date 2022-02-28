Зеленский считает, что нынешние сутки являются решающими для Украины
Владимир Зеленский
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Нынешние 24 часа будут иметь решающее значение для Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в телефонной беседе премьер-министру Великобритании Борису Джонсону накануне вечером, пишет УНН со ссылкой на сообщение офиса британского премьера.
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"Президент Зеленский сказал, что считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины, и премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить доставку оборонительной помощи со стороны Великобритании и союзников в Украину", - говорится в сообщении.
Детали
Лидеры договорились продолжать поддерживать тесные контакты, и премьер-министр Джонсон вновь подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины.
Он высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента Зеленского перед лицом таких невзгод. Сопротивление украинского народа - героическое, добавил Джонсон.
Напомним
Зеленский и Джонсон провели телефонные переговоры.
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