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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Украинская делегация прибыла на переговоры с представителями РФ

Украинская делегация прибыла на переговоры с представителями РФ

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для переговоров с РФ. Об этом информирует пресс-служба Офиса Преезидента, пишет УНН.

Цитата

“Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации”, — информирует ОП.

Детали

Сообщается, что в состав делегации вошли: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров — "немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", сообщили в Офисе.

Ранее

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины
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