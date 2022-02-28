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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Зеленский - российским солдатам: "спасайте ваши жизни, уходите”

Зеленский - российским солдатам: "спасайте ваши жизни, уходите”

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины. Об этом он заявил в видеообращении в понедельник, 28 февраля, пишет УНН.

Цитата

“Уже 4,5 тысячи российских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас? Из Крыма, из нашего Крыма, из Ялты, Евпатории, Судак, Симферополь? Это же не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз, 4,5 тысячи убитых российских оккупантов”, - сказал Зеленский.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропогандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите", - отметил Президент на русском.

Глава государства отметил также, что, пока продолжается преступное вторжение в Украину, российское государство несет такие убытки, будто война прошла и по их территории”.

“Для чего все это вам? Российским матерям, российским учителям, российским предпринимателям, просто обычным людям”, - отметил он.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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