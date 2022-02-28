Вице-премьер Ирина Верещук: блицкриг Путина сорван

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина сломала планы России на блицкриг. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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“Мы сломали планы Путина, мы не дали ему реализовать блицкриг.

Наш Президент не послушался международных партнеров, угроз Путина и остался в Киеве. Мы, украинский народ, остались в столице, чтобы поддержать Армию и Президента”, — сказала она.

Путин очень рассчитывал на то, что власть оставит столицу, продолжила Верещук.

“Они хотели, чтобы центральная власть покинула Киев, чтобы люди разочаровались. А происходит совершенно противоположное. Все на местах, сопротивление нарастает.

Вчера командующий объявил о 100 тысячах людей, записавшихся в резервисты и теороборону. И их количество постоянно растет", - говорит министр.

В Украине Путин бессилен, он точно проиграет, считает Верещук.

“Нам осталось подождать недолго. Капитуляция Путина будет комплексной. Это будут и санкции, и помощь от Запада. И, конечно наибольший вклад внесет украинский народ и украинская армия вместе с Президентом”, — подчеркнула она.