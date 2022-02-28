Великобритания вводит санкции против Центрального банка РФ

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство Великобритании наложило экономические санкции против Центрального банка РФ на фоне нападения России на Украину. Действия принимаются совместно с США и ЕС, чтобы предотвратить развертывание банком своих валютных резервов для поддержки российского рубля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление на сайте правительства Британии.

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“Эти меры демонстрируют решимость применить жесткие экономические санкции в ответ на вторжение России в Украину. Мы объявляем о решении в быстрой координации с союзниками из США и Европы, чтобы вместе с нашими международными партнерами продемонстрировать непоколебимую решимость наложить на Россию самую высокую цену и отрезать ее от международной финансовой системы, пока этот конфликт продолжается”, - заявил канцлер казначейства Риши Сунак.

Детали

Санкции Великобритании против России предусматривают:

Запрет гражданам Великобритании осуществлять финансовые операции с участием Центрального банка РФ, Российского фонда национального богатства и министерства финансов;

Ограничения против российских финансовых учреждений;

Меры по предотвращению выпуска российскими компаниями ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании. Это дополнение к действующим санкциям, таким как запрет России наращивать суверенный долг в Великобритании;

Предотвращение доступа определенных банков к фунтам стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию. Это будет соответствовать полномочиям, которые уже имеют США. Банки, на которые распространяются санкции, не смогут обрабатывать платежи через Великобританию или иметь доступ к финансовым рынкам Великобритании.

Комплекс мер для значительного усиления торговых ограничений Британии против России. Это будет включать запрет на экспорт целого ряда высококачественного и важного технического оборудования, его частей в сферах электроники, телекоммуникации и аэрокосмической промышленности.

Ранее анонсировано расширение финансово-торговых мер в отношении Крыма, регионов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Дополнительно также опубликуют общие лицензии, касающиеся санкций.

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