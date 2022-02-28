Сегодня лидеры фракций в Раде собираются для обращения к миру от имени украинцев

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Лидеры фракций в Верховной Раде сегодня собираются для того, чтобы обратиться к миру от имени украинского народа. Об этом заявила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня в 13:00 собираются лидеры фракций в Верховной Раде. Мы собираемся для того, чтобы обратиться к миру от имени украинского народа. В том числе я буду советовать и предлагать ВР обратиться к ЕС, НАТО, чтобы нас сейчас приняли в круг тех государств, которые являются членами этих организаций”, — заявила Тимошенко.

Детали

Она отметила, что сейчас Украина может добиться тех исторических решений, которые для Украины нужны. “И украинский народ сейчас поддержат все народы мира, потому что сейчас мы демонстрируем наибольший уровень защиты свободы”, — сказала Тимошенко.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в ЕС.



