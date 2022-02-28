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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Новости: Политика
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Япония выделит Украине дополнительные 100 млн долларов помощи

Япония выделит Украине дополнительные 100 млн долларов помощи

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Власти Японии решили предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов помощи, и поддержала санкции против России, которая вторглась в Украину. Об этом в своем Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Поблагодарил за мощную поддержку Украине в противодействии агрессии. Япония выделяет 100 млн долларов к уже одобренной поддержке в 100 млн долларов. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал глава государства.

Добавим

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и обсудили ситуацию с безопасностью и поставки оружия.

Также Зеленский сообщил в Twitter, что кроме разговора с Джонсоном у него состоялись переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства подчеркнул, что обсуждалась ситуация с безопасностью и совместные шаги по противодействию российской агрессии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, Владимир Зеленский
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