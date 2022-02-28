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Ирина Верещук: Украина своей кровью заслужила членство в ЕС

Ирина Верещук: Украина своей кровью заслужила членство в ЕС

Ирина Верещук

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинцы ценой собственной крови заслужили быть в когорте цивилизованных стран Европейской семьи. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Из того металлолома, в который превратила российскую бронетехнику доблестная и победоносная украинская армия, мы сделаем мосты, в том числе и в Европу.

Мы будем просить как можно скорее принять нас в Евросоюз. Мы ценой своей крови заслужили быть равными среди равных, в когорте цивилизованных стран Европейской семьи. И если это произойдет, это будет самым крупным поражением Путина”, — заявила глава министерства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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