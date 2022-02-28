Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране - очередь в банкоматы: Кулеба вновь обратился к россиянам

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь призвал российских граждан требовать от власти прекращения войны против Украины. Об этом он заявил в понедельник на брифинге на русском языке, пишет УНН.

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“Украина никогда ни на кого не нападала, не притесняла никого. Ложь, которую вам годами вливали в уши о том, что мы собираемся напасть на Россию — это просто наглое враньё. Украина не собирается сдаваться. Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране — очередь в банкоматы. Поэтому Россия не сможет победить в этой преступной и ужасающей войне”, — сказал министр.

Детали

По словам дипломата, украинцам сейчас очень больно, они страдают. Однако выстоят.

“А вот вам пора эту войну прекращать. Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли. Требуйте остановить войну. Никакого другого результата для вас кроме тысяч гробов и обнищания не будет”, — заявил он.

По словам Кулебы, речь идет о выживании украинского государства и украинского народа.

“Мы в любом случае остановим Путина. Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если эта война против целого народа. Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну, просто сделаем это или силой, вынуждено убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путиа внутри России”, — добавил дипломат.