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Безумие: Кулеба оценил угрозу использования ядерного оружия Россией

Безумие: Кулеба оценил угрозу использования ядерного оружия Россией

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Использование Россией ядерного оружия в войне с Украиной станет атакой на все человечество. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник на брифинге на русском языке, пишет УНН.

Так, министра попросили дать оценку уровню угрозы использования ядерного оружия Россией в войне с Украиной.

Цитата

“Это безумие. Это безумие, которое ввергнет мир в катастрофу. Если то, что делает сейчас президент Путин, война которую он развязал, эта атака на мировой порядок, то использование ядерного оружия станет атакой на все человечество. И этому нужно любой ценой воспрепятствовать”, — ответил дипломат.

Ранее

По данным СМИ, российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба
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