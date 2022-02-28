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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Переговоры Украины и РФ продолжаются, с минуты на минуту – третий раунд

Переговоры Украины и РФ продолжаются, с минуты на минуту – третий раунд

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На границе с Беларусью вскоре начнется третий раунд переговоров делегаций Украины и России. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

“Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд”, — написал Подоляк в Twitter.

Детали

По данным российских СМИ, переговоры все еще продолжаются.

Добавим

Переговоры проходят в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров — “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры
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