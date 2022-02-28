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Началось экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины

Началось экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В понедельник в Нью-Йорке началось специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, заседание началось с минуты молчания.

Накануне Совет Безопасности ООН сделал запрос на проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вторжению России в Украину.

За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов СБ, против - Россия, три страны воздержались.

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Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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