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Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, передает УНН со ссылкой на сообщение политсилы "Слуга народа" в Telegram.

Цитата

"Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" добавили, что это "исторический момент".

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - сообщил Шмыгаль.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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