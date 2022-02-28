КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, передает УНН со ссылкой на сообщение политсилы "Слуга народа" в Telegram.

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"Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" добавили, что это "исторический момент".

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - сообщил Шмыгаль.