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Впереди решающий бой: в МВД предупредили, Россия хочет взять в кольцо Киев и Мариуполь

Впереди решающий бой: в МВД предупредили, Россия хочет взять в кольцо Киев и Мариуполь

Антон Геращенко

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Россия хочет повысить ставки после переговоров с делегацией Украины и планирует взять в кольцо Киев и Мариуполь. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Киев. Правый берег, Левый берег. Россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти. По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины. Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки — взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой. Мы победим”, — написал Геращенко.

Контекст

Менее часа назад на границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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