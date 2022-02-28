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ЕС одобрил скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской

ЕС одобрил скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Страны Европейского Союза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской. Об этом на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает УНН.

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"В эти дни мы были в тесном контакте с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Единственный проект, который был нашим общим приоритетом на протяжении длительного времени, - это синхронизация энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью вместо российской. Я говорила сегодня с председателем правления ENTSO-E, и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации", - заявила она.

Добавим

Ввиду неспровоцированной и неоправданной военной агрессии Российской Федерации против Украины и эскалации ситуации Совет Европейского Союза сегодня согласовал новый комплекс мер, которые повлекут серьезные последствия для России за ее действия. Такие решения были согласованы в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками ЕС.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина
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