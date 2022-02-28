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Литва оказала гуманитарную помощь Украине и поддержала более жесткие санкции против России

Литва оказала гуманитарную помощь Украине и поддержала более жесткие санкции против России

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что Литва предоставила нашей стране гуманитарную помощь и поддерживает более жесткие санкции ЕС против России, об этом информирует УНН.

Детали

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Литвы Габриелюс Ландсбергис, провели телефонный разговор во время которого, вторая сторона заверила свою поддержку, чтобы ЕС ввели более жесткие санкции против России.

Цитата

"Мы оба согласны с тем, что ЕС должен принять самые болезненные санкции против России, чтобы остановить войну против украинского народа", - говорится в сообщении.

Также Министр добавил, что Литва отправила Украине гуманитарную помощь.

"Литва решительно стоит на стороне Украины. Больше военной и гуманитарной поддержки на пути в Украину", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним

ООН выделит 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины.

Источник: УНН
Теги: Литва, гуманитарная помощь, Дмитрий Кулеба
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