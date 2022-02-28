Более 5 тысяч российских оккупантов погибли за 4 суток войны в Украине

КИЕВ. 28 февраля. УНН. За четверо суток с начала войны в Украине погибло более 5 тысяч российских оккупантов. Сотни солдат и офицеров врага оказались в плену. Министр обороны Алексей Резников призывает российских военных прекратить выполнять преступные приказы своих командиров и добровольно сдаться, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Резникова.

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“За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. лиц. Многие из них-совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами.

Часть из них обманули, часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков является невысокой”, — написал Резников.

Детали

Отмечается, что Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества и предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации.

“Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, — приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта — пощады не будет”, — подчеркнул ввн.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских солдат не слушать своих командиров и уходить из Украины.

Глава государства отметил также, что, пока продолжается преступное вторжение в Украину, российское государство несет такие убытки, будто “война прошла и по их территории”.