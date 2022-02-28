Международный уголовный суд начнет расследование российского вторжения в Украину

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Прокурор Международногоо уголовного суда Карим Хан решил начать расследование событий, происходящих в Украине – российского вторжения. Об этом говорится в заявлении прокурора, опубликованном на сайте МУС, пишет УНН.

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“В прошлую пятницу я выразил свою растущую озабоченность, вторя мировым лидерам и гражданам мира, по поводу событий, разворачивающихся в Украине. Сегодня я хочу объявить, что принял решение как можно скорее начать расследование ситуации в Украине”, — заявил прокурор.

Детали

По его словам, Украина не является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в его ведомство. Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда в отношении предполагаемых преступлений по Римскому статуту, совершенных на ее территории, если Суд решит ее осуществить.

“Я изучил выводы Бюро, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что имеются разумные основания для начала расследования. В частности, я убежден, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности в связи с событиями, уже оцененными Бюро в ходе предварительного изучения. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватывало любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Бюро, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины”, — сказано в заявлении Хана.

Он отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности для сохранения доказательств. Следующий шаг — начать процесс поиска и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования.

Альтернативный путь, предусмотренный Статутом, который может еще больше ускорить решение вопросов, заключается в том, чтобы государство-участник МУС передало ситуацию в Бюро, что позволит активно и незамедлительно приступить к независимому и объективному расследованию Бюро.

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“Я также буду просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества в целом, пока мое Бюро будет проводить свои расследования. Я буду просить о дополнительной бюджетной поддержке, о добровольных взносах для поддержки всех наших ситуаций и о предоставлении персонала на безвозмездной основе. Важность и срочность нашей миссии слишком серьезны, чтобы быть заложниками нехватки средств”, — добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.