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Мы ждали этого 30 лет: заявка Украины на членство в ЕС уже зарегистрирована в Брюсселе

Мы ждали этого 30 лет: заявка Украины на членство в ЕС уже зарегистрирована в Брюсселе

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

Цитата

"Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы завоевали свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло", - сказал Зеленский.

Ранее

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А перед тем премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - сообщил Шмыгаль.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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