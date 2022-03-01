Это однозначно военное преступление: Зеленский о жестоком обстреле Харькова

КИЕВ. 1 марта. УНН. Русские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения и добавил, что за это преступление точно будет международный трибунал, передает УНН.

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"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют", - отметил Зеленский.

Детали

Он также подчеркнул, что за это преступление точно будет трибунал. Международный.

"Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, надо остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать", - резюмировал президент Украины.

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Как сообщили в городском совете, по состоянию на пятые сутки боев в Харькове, около десяти человек погибли, и более 30 ранены, среди которых есть мирные граждане.