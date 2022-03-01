Вениславский об усилении обстрелов: это история 14-го года, история Грузинской войны

КИЕВ. 1 марта. УНН. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала Рада сказал, что усиление нападений и бомбардировок со стороны РФ, где Путин пытается достичь каких-то своих целей и идет на обострение, как и во время нападения на Грузию. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

В эфире телеканала Рада ведущие поставили к представителю президента в Конституционном суде Федору Вениславскому, об усилении обстрелов на территории Украины после переговоров 28 февраля. Политик провел параллели с историей Грузией.

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"То, что происходит усиление приступов, усиление бомбардировок ракетно-бомбовых ударов - это то, что всегда происходит, когда Путин пытается достичь каких-то своих целей, он всегда идет на обострение. Это история 14-го года, история войны в Грузии и тому подобное", - сказал Вениславский

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Переговоры состоялись в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

Переговоры завершились. Делегации Украины и РФ едут в столицы для консультаций.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров является “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.