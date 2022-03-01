Вениславский: военное руководство Путина и его исполнители осуществляют геноцид украинской нации

КИЕВ. 1 марта. УНН. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала Рада сказал, что военное руководство Путина и его исполнители осуществляют геноцид украинской нации. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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"Вспомните первое обращение Путина и мотивы проведения специальной операции, как ее отмечал.

Он ее назвал с целью, основанием для проведения денацификации. Что означает "денацификация" - это означает, что господин Путин поставил себе целью уничтожить часть украинской нации.

Открываем международную конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и ответственности за него от 9 декабря 1948 г. И видим что, статья вторая этой конвенции прямо закрепляет, что именно это является одним из ключевых признаков геноцида. В данном случае, после того, как Путин заявил, что он фактически войной и с целью геноцида украинской нации, его военное руководство, его исполнители осуществляют этот геноцид. Они уничтожают украинскую нацию. Пытаются уничтожить мирное население", - сказал Вениславский.

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Также в этом же эфире он рассказал, что усиление приступов и бомбардировок со стороны РФ, где Путин пытается достичь каких-то своих целей и идет на обострение, как и во время нападения на Грузию.