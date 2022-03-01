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Германия начала поставки оружия Украине

Германия начала поставки оружия Украине

КИЕВ. 1 марта. УНН. По словам министра обороны Германии Кристина Ламбрехт, партия оружия из ФРГ уже на пути в Украину. Также бундесвер направляет ЗРК Patriot в Словакию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Партия оружия из Германии уже находится на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Речь идет о поставках противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, по данным Минобороны Германии, бундесвер направляет зенитно-ракетные комплексы Patriot Словакии, входящей в НАТО, которая граничит с Украиной.

Правительство ФРГ приняло решение о прямых поставках летального оружия Украине 26 февраля, отступив от своей прежней позиции по экспорту вооружений в кризисные регионы.

"Важно поддержать Украину в ее противостоянии нападению России", - отметила Ламбрехт.

Добавим

За несколько дней до этого, до Украины прибыл самолет с военной помощью от Польши.

Источник: УНН
Теги: Германия, военная помощь
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