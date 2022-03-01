Это будет Нюрнбергский процесс 21-го века: МИД Украины об открытии расследования МУС

КИЕВ. 1 марта. УНН. Высшее военно-политическое руководство России обязательно предстанет перед Международным уголовным судом и ответит за каждое совершенное преступление в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно открытия расследования ситуации в Украине прокурором Международного уголовного суда, пишет УНН.

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“Высшее военно-политическое руководство России обязательно предстанет перед Международным Уголовным Судом и ответит за каждое совершенное преступление. Это будет Нюрнбергский процесс 21 века", - сказано в заявлении.

Детали

Так, накануне прокурор Международного Уголовного Суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине.

События последних дней, в частности, неспровоцированная эскалация агрессии России против Украины дают основания считать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, отмечают в МИД. Наряду с ситуациями в Крыму и на Донбассе, как указано, существуют основания утверждать, что войсками агрессора продолжают совершаться военные преступления и преступления против человечности.

Ранее

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.