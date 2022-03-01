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Арестович: Россия использовала две трети своего ракетного потенциала

Арестович: Россия использовала две трети своего ракетного потенциала

Алексей Арестович

КИЕВ. 1 марта. УНН. Россия использовала по меньшей мере две трети своего ракетного потенциала на Украину. Об этом заявил на брифинге во вторник советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент  УНН.

Цитата

“Ночью были нанесены воздушные и ракетные удары по Киеву и Харькову. Киевская воздушная оборона сбила пять самолетов противника: два сбили наши самолеты и три - система ПВО. Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал две трети по меньшей мере своего ракетного потенциала, и сейчас это традиционное развлечение постепенно будет сходить на нет”, - сказал Арестович.

Детали

По его словам, противник концентрирует силы для взятия в осаду Киева, пытается взять в осаду Харьков.

“Но в целом ситуация контролируемая, и наше военное руководство хорошо знает, что делает”, - добавил он.

Напомним

В ночь на 1 марта Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.

Также 1 марта ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

Источник: УНН
Теги: Россия, ракета, Офис президента Украины
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