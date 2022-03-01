Зеленский к европарламентариям: "C нами ЕС точно будет крепче"

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинцы борются, чтобы быть равноправными членами Европы и сегодня уже показывают, что таковыми они и являются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Европейского парламента, передает корреспондент УНН.

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“У нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права - свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это наша самая главная мотивация, но мы боремся, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы все показываем, что мы такие есть. С нами ЕС точно будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму”, - сказал президент.

Ранее

Накануне Зеленский сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС