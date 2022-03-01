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Дипломаты десятков стран вышли из зала Совета ООН во время видеовыступления главы МИД России

Дипломаты десятков стран вышли из зала Совета ООН во время видеовыступления главы МИД России

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Женеве в знак протеста против вторжения России в Украину дипломаты покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

К акции протеста, в частности, присоединился посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегатов.

Лавров не смог приехать на встречу из-за санкций против России за вторжение в Украину: для российских самолетов заблокировали европейское воздушное пространство.

Глава МИД России зачитал заявление о якобы нарушении прав человека с украинской стороны.

По его словам, правительство в Киеве хочет превратить свою страну в "антироссийскую" "в угоду Западу". Также Лавров назвал "незаконными" западные санкции против РФ. 

"Запад явно потерял контроль над собой, потому что хочет выплеснуть свой гнев на Россию", - заявил министр иностранных дел России.

Напомним

Украина обратилась к Евросоюзу о безотлагательном присоединении Украины по новой специальной процедуре.

Сегодня, 1 марта, Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС

Источник: УНН
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