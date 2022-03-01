Китай готов прилагать усилия для прекращения войны России против Украины - МИД

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Китайский министр заверил в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД.

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“Китайский министр подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений. Он заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем, в частности как постоянный член Совета Безопасности ООН”, - сообщили в МИД.

“Дмитрий Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства”, - указано в сообщении.

Детали

Сообщается, что глава украинской дипломатии подробно проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.

Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.

Главы МИД также обсудили вопросы безопасности китайской общины в Украине. В этом контексте Кулеба отметил, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также иных иностранных граждан в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего варварские обстрелы мирных украинских городов.

Ранее

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры китайского лидера Си Цзиньпина и президента страны-агрессора Владимира Путина.

В разговоре российская сторона заверила, что готова вести переговоры на высоком уровне с украинской стороной.