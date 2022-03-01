Встреча России и Украины должна состояться 2 марта – росСМИ

КИЕВ. 1 марта. УНН. Встреча России и Украины должна состояться 2 марта. Об этом сообщил российский источник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Встреча РФ и Украины должна состояться 2 марта, как было оговорено изначально”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины и России, состоявшиеся на границе с Беларусью, прошли тяжело, однако без каких-либо ультиматумов.



28 февраля делегации возвращались в свои страны для консультаций.

Контекст

Переговоры проходили в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров является “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.