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Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов и напомнил о необходимости закрыть небо: Зеленский поговорил с Шольцем

Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов и напомнил о необходимости закрыть небо: Зеленский поговорил с Шольцем

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров и подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной, передает УНН.

Цитата

"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Отметил необходимость закрытия неба над Украиной", - написал Зеленский в Twitter.

Детали

Кроме того, по его словам, работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться.

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Ранее

Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия, Владимир Зеленский
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