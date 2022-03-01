Верещук призвала Красный Крест, ООН и ОБСЕ реально помогать, а не отсиживаться во Львове

КИЕВ. 1 марта. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала международные гуманитарные организации, в частности ООН, ОБСЕ и Красный Крест помочь в открытии гуманитарных коридоров в Луганской, Донецкой областях для гражданских: женщин, детей, стариков и людей с инвалидностью, сообщает УНН.

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“Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение, люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью.

Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные гуманитарные нормы. Как вице-премьер министр, ответственный за Донецкую и Луганскую области, должна признать, что мы ожидали больше реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур, прежде всего от Международного Комитета Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

Поэтому обращаюсь к названным международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала, но в то же время, ваш международно признанный нейтральный статус дает вам больше безопасности, чем нашим национальным украинским структурам.

Именно этот международно признанный нейтральный статус дает вам возможность выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой, собственно, вы были созданы.

Не всю гуманитарную работу вы можете выполнять, сидя в Львове. Если вы не можете выполнять свой гуманитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за опасности, которую создает для вас армия РФ вы должны четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир: кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат”, - подчеркнула она.

Добавим

Верещук призвала международные организации оказать помощь автотранспортом.

“Если вы не можете выполнять свою работу непосредственно на Донбассе, мы просим оказать нам срочную помощь автотранспортом.

И самое главное. Я очень прошу вас сделать все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров на Донбассе для эвакуации гражданских: женщин, детей, стариков и людей с инвалидностью!" - заявила Верещук.