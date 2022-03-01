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Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз: Зеленский об обстрелах территории Бабьего Яра

Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз: Зеленский об обстрелах территории Бабьего Яра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал обстрелы российских оккупантов по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, пишет УНН.

Цитата

“Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти нелюди убивают жертв Холокоста во второй раз”, — сказал Глава государства в комментарии CNN и Reuters.

С его слов, украинцы точно знают чего хотят. Они непременно выстоят и отстроят нашу любимую Украину.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.

О взрыве у киевской телебашни сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.

По данным МВД, попали по аппаратной вещателя на киевской телебашне. Телеканалы временно не будут доступны, однако вскоре подключат резервное вещание части каналов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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