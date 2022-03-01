Зеленский – России: прекратите огонь до начала переговоров

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сначала России необходимо прекратить огонь, чтобы можно біло сесть за стол переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в инртервью Reuters и другим западным СМИ, пишет УНН.

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“Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Россия должна прекратить бомбардировки украинских городов, прежде чем можно будет начать содержательные переговоры о прекращении огня, тогда как первый раунд переговоров на этой неделе дал незначительный прогресс”, — пишет агентство.

Ранее

Накануне на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью информирован, до мельчайших деталей, о разговоре, который состоялся вчера между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.