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Зеленский о войне в Украине: вопрос в том, сколько продержится руководство РФ, а не мы

Зеленский о войне в Украине: вопрос в том, сколько продержится руководство РФ, а не мы

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос не в том сколько продержится Украина во время агрессии России, а сколько продержится руководство РФ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters и CNN, пишет УНН.

Цитата

На вопрос, сколько вы можете продержаться, Зеленский ответил: "Мы не знаем. Мы об этом не думаем. Это философский вопрос. Не совсем правильно, мы боремся, а бороться нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос уже не в нас. Вопрос, сколько продержится это руководство (руководство РФ - ред.), но точно не о нас".

Дополнение

Ранее Президент Украины Зеленский подчеркивал, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно с Россией, чтобы освободить Украину.

Зеленский также призывал русских солдат не слушать своих командиров и уходить с Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский
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