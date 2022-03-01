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Если Украина падет, дальше российские войска будут на границах стран-членов НАТО-Зеленский

Если Украина падет, дальше российские войска будут на границах стран-членов НАТО-Зеленский

КИЕВ. 1 марта. УНН. Если Украина падет, то российские оккупационные войска будут на границах стран-членов НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters и CNN, пишет УНН.

Цитата

"Если Украина падет, дальше все эти войска будут на границах стран-членов НАТО, будут на границе Литвы, Польши и тому подобное. И там у вас будет тот же вопрос, и вот там будет большое уже второе испытание. Потому что там так же будут провокации. Они уже были. Были примеры с территорией Беларуси, когда был миграционный кризис, было давление. Где было тогда НАТО? Они должны были спрашивать тогда, садиться за стол переговоров - Путин, Лукашенко, кто тогда давил на границы, и говорили об этом. И говорить: смотри, если так будет, мы будем отвечать, не предупреждать, а отвечать", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, нам нужны гарантии безопасности.

Как заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Россия в Украине победит, то следующим будет НАТО, поэтому помогать Украине сейчас - это моральный долг Альянса.

Источник: УНН
Теги: Украина
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