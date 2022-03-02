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Канада закрыла порты для российских кораблей из-за вторжения в Украину

Канада закрыла порты для российских кораблей из-за вторжения в Украину

КИЕВ. 2 марта. УНН. Канада усилила давление на Россию из-за ее вторжения в Украину, закрыв порты для российских судов и заявив, что авуариции всех российских олигархов и компаний в стране проверяются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Канада объявила о ряде мер для изоляции России, включая введение санкций против президента России Владимира Путина, закрытие канадского воздушного пространства для российских самолетов, запрете импорта нефти и запрет канадским финансовым учреждениям иметь дело с российским центральным банком, действуя в тандеме с другими западными странами.

Цитата

"Оттава расширила запрет на импорт сырой нефти, включив в нее очищенные нефтепродукты и другие нефтепродукты из России", - написал министр природных ресурсов страны.

Ранее министр транспорта Омар Альгабра заявил, что, хотя количество российских кораблей, которые заходят в канадские воды и порты, "небольшая", влияние все равно будет, особенно если другие страны делают то же самое.

По словам представителя порта, на Россию приходится менее 2% годовых контейнерных объемов порта Монреаль, и запрет окажет незначительное коммерческое влияние.

Порт Ванкувера, наиболее загружен в Канаде, заявил, что количество судов под российским флагом, которые заходят туда, минимальная. В прошлом они торговали сырой нефтью, маслом канолы и медными концентратами, сказал спикер.

Канада следит за тремя судами под российским флагом у восточного побережья, одно из которых является грузовым, сообщил Reuters чиновник.

Канада также тщательно проверяет холдинги всех российских олигархов и российских компаний в стране, сообщила журналистам во вторник министр финансов Христя Фриланд.

Напомним

Премьер-министр Канадыосудил нападение России на Украинуи объявил о новых санкциях.

Источник: УНН
Теги: Канада
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