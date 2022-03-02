Новости: Политика
2 марта 2022, 05:12 • Юрий Свиридюк • 8205
Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь
КИЕВ. 2 марта. УНН. Посол Украины в Австрии Василий Химинец в Facebook сообщил, что правительство Австрии выделит Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы. Об этом информирует УНН.
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"Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверения, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу", - сообщил посол Украины.
Детали
Федеральное правительство Австрии выделит Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.
Добавим
МВФ и Всемирный банквыделят Украине помощьболее чем в 3 млрд долларов.
Источник: УНН
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