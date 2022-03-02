США закрывают воздушное пространство для самолетов России

КИЕВ. 2 марта. УНН. США закрывает воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием “О положении страны” об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

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"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", - сказал президент США.

Детали

Принятию этого решения предшествовали консультации Европейского союза и Соединенных Штатов по этому вопросу. В ЕС предоставили американским коллегам больше информации о закрытии воздушного пространства союза для российских самолетов, введенный после вторжения России в Украину.

Европейские авиакомпании уже сталкиваются с проблемой потенциально длительного блокирования ключевых коридоров полетов по направлению к Азии после того, как Евросоюз и Москва ввели обоюдную запрет на использование воздушного пространства.

Авиакомпания United Airlines и логистическая компания United Parcel Service заявили 1 февраля, что приостановили полеты над воздушным пространством России, присоединившись к другим крупным авиакомпаниям США - Delta Air Lines и American Airlines.

Добавим

ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов - председатель Еврокомиссии