Министерство юстиции США хочет изъять все имущество российских олигархов в стране

КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство юстиции США имеет четкую цель — преследовать российских олигархов, для того, чтобы изъять их яхты, роскошные апартаменты и их имущество в целом. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием “О положении страны” об этом информирует корреспондент УНН.

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"Я знаю, что российские олигархи, которые на своём жестком режиме накопили много тысяч и миллионов долларов. Больше этого не будет. США и я убежден, что этому нужно положить конец. Министерство юстиции имеет четкую цель - преследовать российских олигархов, для того, чтобы изъять их яхты, их роскошные апартаменты, их имущество... Россия будет изолирована от всех благ цивилизованного мира. Экономика войдет в падение. Россия и не представляет, что ее ожидает", - об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием “О положении страны”.

"Мы знаем, что Россия путает правду с ложью. И сейчас они пожинают результат. Он должен ответить за свои поступки. 27 Членов Европейского сообщества, Франция, Япония, Корея, Новая Зеландия, даже Швейцария - они все сейчас стоят на стороне Украины против России. Путин сейчас абсолютно изолирован от целого мира", - добавил Байден.

Добавим

США закрывает воздушное пространство страны для российских самолетов.