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Арестович: пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины

Арестович: пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины

Алексей Арестович

КИЕВ. 2 марта. УНН. Пока нет официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Пока официальных данных нет о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен для того, что белорусы уже участвуют в боях против ВСУ", - сказал Арестович.

Дополнение

Представитель регионального управления сил тероборони "Север" Виталий Кириллов раньше сказал, что белорусские войска уже на территории Черниговской области.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Офис президента Украины
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