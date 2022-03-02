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Экс-президент Литвы призвала НАТО вступить в войну за Украину

Экс-президент Литвы призвала НАТО вступить в войну за Украину

КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Литвы Дали Грибаускайте обратилась к странам-членам НАТО с призывом вступить в российско-украинскую войну за Украину. Свое заявление она опубликовала на странице в Facebook, информирует УНН.

Цитата

“Остановить войну может только война, которая уже началась. Не нужно притворяться и пытаться успокоить свою совесть, посылая в Украину только оружие, уже поздно. Украинский народ воюет за нас, его дети прикрывают нас от безумия Путина”, - написала Грибаускайте.

Она отметила, что санкции против России не остановят президента РФ Владимира Путина, а заявление Альянса о невозможности помочь Украине “звучат пафосно и демонстрируют западную трусость."

Грибаускайте отметила, что в Украине продолжается “европейская война”, и Запад может стать соучастником военных преступлений Кремля, если будет стоять и наблюдать.

“Украина просит реальной помощи, а мы наблюдаем, как взрываются жилые кварталы на экранах телевизоров, и клянемся, что “сильно поддерживаем Украину. Сегодня Украина борется за выживание своей нации и мир в Европе. Неужели мы и дальше будем наблюдать за разрушением независимого государства? Слава Украине. Слава своим героям, потому что пока других еще не видно на горизонте”, - сказала экс-президент.

Напомним

ЕС закрыл некоторым российским банкам доступ к SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины.

Источник: УНН
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