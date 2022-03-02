Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25785

Пожизненное заключение за диверсии и госизмену: комитет поддержал законопроект

Пожизненное заключение за диверсии и госизмену: комитет поддержал законопроект

КИЕВ. 2 марта. УНН. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал проект закона, который предлагает предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения. Об этом информирует пресс-служба политической партии “Слуга народа”, пишет УНН.

Цитата

“Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", который предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения”, - сообщили в пресс-службе партии.

Детали

Так, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества.

Также предлагается запретить любую амнистии к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Ранее

24 февраля Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

Источник: УНН
Теги: диверсии, пожизненное заключение, госизмена
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.