Новости: Политика
2 марта 2022, 17:59 • Ирина Макаренко • 4110
Ирина Верещук: Россия и ее руководство будут отвечать за военные преступления против гражданского населения
Ирина Верещук
КИЕВ. 2 марта. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что все преступления России будет рассматривать "новый Нюрнберг" в Гааге, сообщает УНН.
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"Все преступления против человечества, совершенные российскими оккупантами, и все нарушения международного гуманитарного права со стороны агрессора фиксируются Украиной для передачи в Международный уголовный суд - Гаагский трибунал.
Чудовищные ракетные удары по гражданскому населению, по жилым городским кварталам. Все эти преступления мы фиксируем для судебного процесса в Гааге, который теперь уже называют "новым Нюрнбергом", - заявила Верещук.
Источник: УНН
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