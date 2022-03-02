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ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины

ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины

КИЕВ. 2 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, который предполагает национализацию всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины. Об этом информирует Верховная Рада Украины в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Отметили, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для как можно более быстрой победы над врагом.

Сейчас комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работают над законопроектом, направленным урегулировать вопрос национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.

Добавим

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян.

Источник: УНН
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