ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины
КИЕВ. 2 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, который предполагает национализацию всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины. Об этом информирует Верховная Рада Украины в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Отметили, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для как можно более быстрой победы над врагом.
Сейчас комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работают над законопроектом, направленным урегулировать вопрос национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.
Добавим
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян.