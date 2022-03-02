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Вице-премьер Ирина Верещук: отобранные у россиян на Западе деньги должны идти на оборону и следующее восстановление Украины

Вице-премьер Ирина Верещук: отобранные у россиян на Западе деньги должны идти на оборону и следующее восстановление Украины

Ирина Верещук

КИЕВ. 2 марта. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что отобранные у россиян на Западе деньги должны идти на оборону и последующее восстановление Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"Есть тренд, что Запад постепенно начинает охоту на российские активы по всему миру. Это здорово.

Но, отобранные у россиян на Западе деньги должны идти на оборону и последующее восстановление Украины, а не просто в карманы западных стран. Так будет правильно! Так будет справедливо!" - заявила Верещук.

Также вице-премьер подчеркнула, что текущие обстоятельства дают Украине полное право на разговор с Западом относительно списания или по крайней мере существенное уменьшение внешнего государственного долга Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, деньги, Ирина Верещук
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