Украина в ООН: цель России - не только оккупация. Это геноцид

КИЕВ. 2 марта. УНН. Цель так называемой "операции" Российской Федерации – не только оккупация Украины, но и геноцид. Об этом, выступая с трибун ООН, заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет УНН.

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"Уже понятно, что цель России не только оккупация. Это геноцид", - заявил Кислица.

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Он сообщил, что 7 и 8 марта 2022 года Международный суд проведет публичные слушания по делу об утверждениях о геноциде в соответствии с конвенцией о предотвращении и наказании преступления геноцида "Украина против Российской Федерации".

Также прокурор Международного Уголовного суда решил открыть формальное расследование ситуации в Украине.

Неспровоцированная эскалация российской агрессии против Украины дает основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подсудные МУС, добавил дипломат.

Ранее

Как писал УНН, в среду вечером Генеральная ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.