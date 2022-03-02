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Против резолюции ООН по агрессии России проголосовали лишь 5 стран: список

Против резолюции ООН по агрессии России проголосовали лишь 5 стран: список

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 марта. УНН. Против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "агрессия против Украины" проголосовало всего 5 стран. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины". Так выглядит одиночество России в мире", - написал министр.

Детали

Он отметил, что 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том что текст максимально жесткий. Как отметил министр, "так выглядит антивоенная коалиция за Украину".

"Резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за ее пределы международно признанных границ, то есть включительно с Крымом и ОРДЛО. Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, в том числе агрессии. Ее также используют в международных судах. Мы победим", - добавил министр.

Ранее

Как писал УНН, в среду вечером Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Украина, Дмитрий Кулеба
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