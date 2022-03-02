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Арахамия заявил, что переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще

Арахамия заявил, что переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще

КИЕВ. 2 марта. УНН. Давид Арахамия на своей странице в Facebook сообщил, что проведение переговоров в Беловежской пуще - фейк. Об этом сообщает УНН.

Детали

Член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности.

Цитата

"Переговоры действительно будут, но место другое", - говорится в заметке политика.

Напомним

В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинских переговоров. По данным росСМИ, их время сдвигается.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры
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